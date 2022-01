Morre de infarto ex-deputado federal José Dutra, aos 84 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal José Dutra (AM) morreu, nesta quinta-feira (6), aos 84 anos, em Brasília. De acordo com nota divulgada pela Câmara, o amazonense tinha 84 anos e sofreu um infarto. Dutra atuou como deputado federal pelo Amazonas por duas legislaturas, entre 1987 a 1995, além de ter participado da Assembleia Nacional Constituinte. "Meu profundo pesar pela morte do ex-deputado federal José Dutra, que deixa seu nome marcado na história política do AM e na minha também. Em 1992, Gilberto e eu nos unimos para apresentar Dutra como candidato a minha sucessão na prefeitura. Guardo boas memórias dele. Siga em paz!", escreveu nas redes sociais o ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM). O ex-deputado era advogado formado pela Ufam (Universidade Federal do Amazonas). A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) se manifestou para lamentar a morte de José Dutra. "A OAB Nacional expressa os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos neste momento de irreparável perda para a advocacia e para a sociedade brasileira." A primeira filiação partidária de José Dutra foi ao MDB, sigla pela qual foi eleito deputado estadual em 1970 e 1974. Também foi filiado ao PTB e ao extinto PP, antes de voltar ao MDB e conquistar seu terceiro mandato de deputado estadual em 1982 e depois os mandatos de deputado federal. Dutra também foi Secretário do Interior e Justiça do Estado do Amazonas (1983-1984); e Secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Amazonas (1984-1985). Em 1992, concorreu à Prefeitura de Manaus e, em 1994, ao Senado Federal. Nascido em Barreirinha, no interior do Amazonas, Dutra foi também pecuarista, professor e bancário, tendo atuado como líder sindical.

