Morre aos 67 anos Carlos Neder, ex-deputado e fundador do PT

Em nota, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) lamentou a morte: "Neder promoveu o debate e políticas públicas em diversas áreas, e contribuiu com o desenvolvimento do Parlamento paulista. Nossos sentimentos à família e amigos".

A informação foi confirmada por meio de nota do Coletivo Cidadania Ativa, montado dentro do partido para "dialogar amplamente com diversos setores da sociedade" e do qual o político fazia parte. Neder estava internado por complicações do vírus desde o dia 8 de agosto.

