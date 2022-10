'Moro, você foi dez', diz Bolsonaro em agradecimento por presença de ex-juiz em debate

Wajngarten e Moro chegaram juntos aos estúdios da Band às 19h50, apenas dez minutos antes do início do evento. A ideia foi tentar criar um efeito psicológico na campanha de Lula, que foi condenado e preso pelo ex-juiz.

A presença surpresa do ex-juiz no evento ocorreu após uma operação sigilosa que começou a ser colocada em marcha na quarta-feira (12). Ela envolveu mensagens e conversas entre Moro e o próprio Bolsonaro.

