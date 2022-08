Moro fala em corrupção no Podemos, que reage e chama ex-juiz de mentiroso

O presidente do Podemos no Paraná, Gustavo Castro, afirmou que a auditoria não apontou nenhum crime ou nenhuma contravenção. "Ele mentiu. Se houvesse crime, a obrigação era denunciar à autoridade pública."

O Podemos contestou e disse que a auditoria nada teve a ver com algum pedido de Moro, mas com uma política de transparência. "Não houve, portanto, qualquer iniciativa exclusiva de Moro para pedido de auditoria."

De acordo com Moro, o assunto era conhecido também por Álvaro Dias. "Decidiram não tomar qualquer medida após o resultado preliminar. Essa é a principal razão que me levou a sair do partido", afirmou Moro.

"Quando estava no Podemos tomei conhecimento de algumas situações suspeitas envolvendo casos de corrupção e, em razão disso, solicitei a contratação de uma auditoria externa como condição para continuar filiado", disse Moro, que trava disputa no Paraná contra seu padrinho político Álvaro Dias (Podemos), hoje seu principal concorrente ao Senado.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro e candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil) falou em suspeitas de corrupção em seu antigo partido, o Podemos, do qual fez parte até março e pelo qual seria candidato à Presidência. Como resposta, foi acusado pela legenda de ser "mentiroso" e "irresponsável".

