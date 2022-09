Moraes receberá centrais sindicais para debater segurança de servidores nas eleições

Fernanda Lauria diz que relatou a Moraes que os servidores estão com muito medo, que muitos deles não querem trabalhar com identificação e que eles não têm conhecimento da elaboração de qualquer estratégia de segurança voltada a eles nas zonas eleitorais.

A zona eleitoral é a região gerenciada por um cartório eleitoral que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados. Ela é muitas vezes confundida com a seção eleitoral, que é o local onde as pessoas vão votar.

"O ministro parece estar atento à necessidade de reforço da segurança para os servidores nesta eleição, que tem um clima tenso. Vamos conversar com ele e apresentar as nossas preocupações", diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à tensão eleitoral, que incluiu agressão a um pesquisador do Datafolha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, receberá na terça-feira (27) representantes das maiores centrais sindicais para discutir a segurança dos servidores da Justiça eleitoral e dos mesários nas eleições.

