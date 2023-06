Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro em investigação sobre senador Marcos do Val

Moraes ao pedir a investigação disse que Do Val, ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal a respeito do caso, apresentou "uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento".

A apuração contra Do Val foi aberta após ele fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele".

A operação contra Do Val foi autorizada por Moraes. O ministro ainda ordenou ainda o bloqueio de redes sociais do senador.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a Polícia Federal tome depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito das investigações que miram o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

