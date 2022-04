Míriam Leitão recebe apoio da Comissão Arns após ser atacada por Eduardo Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns fará um ato de desagravo nesta quarta-feira (13) em repúdio aos ataques cometidos pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra a jornalista Míriam Leitão.

Em publicação no Twitter no dia 3 de abril, o parlamentar ironizou a tortura sofrida por ela durante a ditadura militar (19564-1985). Ele compartilhou uma imagem da última coluna da jornalista no Jornal O Globo e escreveu: "Ainda com pena da [emoji de cobra]."​

Míriam foi presa e torturada enquanto estava grávida por agentes do governo durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Em uma das sessões, ela foi deixada nua numa sala escura com uma cobra.

"Exaltar um período histórico em que milhares de pessoas foram mortas e perseguidas é atacar a democracia. Chegamos ao absurdo de a tortura contra uma mulher ser ironizada. É hora de dar um basta. Acreditamos que falas como essas devem ser responsabilizadas", diz José Carlos Dias, presidente da Comissão Arns.

Nesta quarta, Míriam Leitão receberá o apoio dos membros da Comissão no encontro que acontecerá de forma virtual.