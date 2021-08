Ministério Público do DF questiona comando da PM em Brasília sobre atuação de policiais em atos de 7/9

O promotor Milhomem ainda cita em seu pedido o vídeo de um coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará em que ele pede o comparecimentos dos policiais às manifestações e a invasão do STF e do Congresso durante os atos.

Nesta segunda (23), o jornal O Estado de S.Paulo mostrou que o coronel Aleksander Lacerda, chefe do Comando de Policiamento do Interior-7, também convocou PMs para os atos e atacou o STF em postagens em suas redes sociais.

O pedido de informações foi encaminhado pelo promotor Flávio Milhomem após lideranças policiais de São Paulo convocarem nos últimos dias a tropa para as manifestações do dia 7 de setembro.

