MDB avalia que União Brasil rejeita Doria, mas pode aceitar Tebet como presidenciável

Bivar é o pré-candidato presidencial da União Brasil e disse que a decisão definitiva será tomada na próxima quarta-feira (4), em novo encontro do partido com os presidentes de PSDB/Cidadania (que pretendem se unir em numa federação) e MDB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sinalização da União Brasil de que vai desistir da candidatura única da terceira via ligou o alerta no MDB. O partido avalia que o gesto de Luciano Bivar, presidente da sigla, é motivado por rejeição a João Doria (PSDB), e que uma aliança em torno da senadora Simone Tebet (MDB) ainda é possível.

