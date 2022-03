Marcos Pontes resiste em entregar ministério ao centrão e ameaça desistir de pré-candidatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Marcos Pontes tem se movimentado para que o seu substituto na pasta da Ciência, Tecnologia e Inovações não seja decidido apenas por conveniência política e assim fique com o centrão.

Diante de especulações de que a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), irmã do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), poderia assumir o posto, ele disse à reportagem que essa possibilidade faria com que ele desistisse de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e continuasse no ministério.

"Não tem sentido lógico para a Ciência e nem para o Presidente [a escolha de Daniella]. Dada a importância de continuidade dos projetos estruturantes do MCTI para o governo federal, assim como sua importância para todos os brasileiros, como vacinas, energia renovável, bolsas de pesquisas, etc. essa hipótese teria como consequência imediata o cancelamento sumário de minha candidatura e minha continuidade no ministério", afirmou Pontes.

O ministro disse posteriormente que consultou Jair Bolsonaro (PL), ouviu que deve ignorar "as indicações na mídia" e então concluiu que as especulações sobre a senadora eram "fake news". Dessa forma, manterá sua candidatura a deputado federal. Ele planeja se filiar ao PL.