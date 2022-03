Jornalista que teve canal no Telegram bloqueado por ordem de Moraes segue como servidor da Câmara

"Reconheço, como mero barnabé, servidor assalariado, sem posses, com uma filha de 12 anos para criar, eu não tenho bala para enfrentar essa figura muito mais forte, e que a cada dia que passa, com poder de sobra nas mãos, demonstra publicamente total desequilíbrio de comportamento", disse.

Ele já foi alvo de processo do governo da Bahia por disseminar fake news durante a pandemia. Lessa publica vídeos quase todos os dias, geralmente com ofensas a políticos diversos e exaltação a Jair Bolsonaro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudio Lessa, jornalista bolsonarista cujo canal foi bloqueado pelo Telegram após determinação do ministro Alexandre de Moraes, segue sendo servidor da Câmara dos Deputados, onde é analista em Comunicação Social, com salário de R$ 34 mil.

