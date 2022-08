Mara Gabrilli recebe sondagem para ser vice de Tebet e diz que aceitaria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a resistência do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) em ser o vice de Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República, Mara Gabrilli (PSDB-SP) passou a ser a principal opção para a vaga.

A senadora, no meio do mandato, foi consultada pelas cúpulas tucana e emedebista nos últimos dias e disse que aceitaria a missão. Estrategistas da campanha destacam que Gabrilli traz a pauta inclusiva e, mais, dá um gás em São Paulo, estado vital para impulsionar Tebet e no qual a tucana teve seis milhões de votos em 2018.

A troca deve ser sacramentada nesta segunda-feira (1º), em uma reunião da federação entre PSDB e Cidadania. O anúncio, no entanto, só deve ocorrer na terça, porque Simone já tem agenda marcada com empresários na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta segunda.

A mudança ocorre porque Jereissati, o nome escolhido inicialmente, sinalizou não ter mais interesse em assumir o posto.

Diante dos sinais de desânimo, o Cidadania vinha articulando nos últimos dias indicar, pela federação, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Os emedebistas, no entanto, temiam uma falta de envolvimento dos tucanos no pleito, caso o Cidadania ficasse com o posto.

Mara Gabrilli amarraria o PSDB, partido com mais musculatura, à candidatura de Simone Tebet.

Procurada, Mara Gabrilli disse por meio da assessoria a parlamentar vem participando das conversas para a escolha do melhor nome para a chapa, mas que o martelo ainda não foi batido.