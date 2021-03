Manifesto pela democracia une Ciro, Huck, Doria, Mandetta, Amoêdo e Eduardo Leite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis dos pré-candidatos à Presidência da República em 2022 divulgaram nesta quarta-feira (31), em meio à crise militar no governo Jair Bolsonaro que coincide com o aniversário do golpe militar, um texto intitulado "Manifesto pela Consciência Democrática", em que afirmam que a democracia brasileira está ameaçada e que é preciso "defender o Brasil".

