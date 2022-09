Malafaia reprime música contra Alexandre de Moraes em seu trio

O presidente Jair Bolsonaro é esperado no trio, pelo qual Malafaia diz ter pago, do próprio bolso, "como pessoa física", R$ 35 mil.

Desafeto dos bolsonaristas, o ministro é um dos principais alvos na manifestação que reúne neste domingo (7) milhares no bairro cartão-postal do Rio.

Questionado pela Folha de S.Paulo, Malafaia justificou: "Sabe por quê? Nós não podemos dar a Alexandre a moral que ele quer. Ele não é o entro das atenções. Por que vamos ficar colocando azeitona no empadão do cara?"

"Defensor de vagabundo, advogado do PT", dizia a canção, interrompida imediatamente após Malafaia, ainda no chão, fazer que não com o dedo em direção ao carro.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O pastor Silas Malafaia reprimiu uma música contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tocada no trio elétrico que contratou para o ato de 7 de Setembro na orla de Copacabana.

