Lula visita fábrica de motos em Manaus e se prepara para megacomício

Manaus/AM - Em viagem ao Amazonas, nesta quarta-feira (31), o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em uma fábrica de motos no Distrito Industrial, onde reuniu com empresários e conversou sobre economia. Após a reunião na fábrica, Lula não se aguentou, desceu do carro, abraçou apoiadores e convidou todos para comparecerem ao megacomício.

Antes disso, em uma entrevista na rádio, o ex-presidente manteve o discurse de que, se eleito vai manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, que antes era de R$ 400, mas teve um aumento de R$ 200 até dezembro dado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

À tarde, Lula deve visitar o Jardim Botânico do Musa, na zona Norte de Manaus, de onde segue para o megacomício preparado por ele e apoiadores no Espaço Via Torres, na Avenida das Torres.