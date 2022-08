Em livro, Eduardo Bolsonaro diz que governo do pai poderia ter sido muito melhor

A obra diz que Bolsonaro é "o maior fenômeno político e eleitoral da história do Brasil". "Nenhuma outra figura, em nenhum momento da nossa trajetória, influenciou de modo tão decisivo as eleições e, por conseguinte, a própria história da nação", afirma.

"O governo Bolsonaro que começou e que esperávamos não é o mesmo que chega hoje ao fim do mandato. Sim, poderia ser muito melhor; mas o leitor pode ter a certeza de uma coisa: dentro das circunstâncias, foi o melhor governo possível", diz a obra, escrita por Eduardo em conjunto com o escritor Mateus Colombo Mendes, assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência.

