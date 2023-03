Lula vê 'armação' de Moro em ameaças do PCC, mas diz não querer acusar sem provas

"Mas isso vou esperar. Não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda. Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que ele está mentindo", afirmou ele em visita ao Complexo Naval de Itaguaí (RJ), onde é desenvolvido o programa do submarino nuclear da Marinha.

"Eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. Mas é visível que é uma armação do Moro", disse o presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (23) achar ser "uma armação" do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) o plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) descrito pela Polícia Federal para atacar o ex-juiz.

