Lula usa live para criticar uso abusivo de celular

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou nesta terça-feira (4) durante live transmitida nas redes sociais o uso abusivo de celular. Ele afirmou que vetou a entrada de aparelho telefônico em reuniões em seu gabinete e disse que é necessário "humanizar" as relações.

"O cara marca uma audiência com o presidente e daqui a pouco o presidente está sentado e o cara no celular conversando com o cara que ele não marcou a audiência. Então, no meu gabinete não entra com celular, celular fica na portaria e nenhuma reunião eu permito celular", disse.

Ele afirmou também que orienta seus assessores a ligarem para as pessoas com quem quer falar, em vez de mandar recado via aplicativo de mensagem instantânea.

"Comigo não tem isso, comigo é ligue. Fale ‘bom dia, boa tarde, boa noite, presidente quer fazer reunião, pode comparecer’", afirmou.

Lula disse que se educou em relação a isso. "Eu graças a Deus me eduquei. Me eduquei, não sou refém do celular, não sou refém, não almoço com celular, não janto com celular, não vou a banheiro com celular, não tomo banho com celular. Ou seja, tenho meu tempo e celular tem o dele", afirmou.

Ele criticou as pessoas que têm mais de um aparelho telefônico.

"Tem gente que é doente, tem gente que só tem duas orelhas e anda com três celulares na mão, quatro. Antigamente, as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje em dia nem isso coça mais. As pessoas cheias de celular na mão. Eu sinceramente acho que é doença ou prepotência, se acha muito importante".