Lula traz Tarcísio e seu partido para nos apoiar no governo, diz Márcio França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder seu posto original na Esplanada para acomodar o centrão e ser indicado para comandar uma nova pasta, o ministro Márcio França (PSB) disse em redes sociais que o presidente Lula (PT) traz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o partido dele para apoiar o governo.

Tarcísio é aliado e ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), principal rival do petista.

França deixou o Ministério dos Portos e Aeroportos para acomodar Silvio Costa Filho (Republicanos) e será deslocado para o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas, cuja criação foi anunciada por Lula no fim de agosto.

A negociação foi precedida de irritação no PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. O partido se sentia desprestigiado com a troca para abrigar partidos rivais de Lula na eleição de 2022.

Ao longo das negociações, aliados de Lula ponderaram que a presença de um filiado do Republicanos na Esplanada poderia vir a fortalecer Tarcísio, principal aposta do partido para disputar o Planalto em 2026 e apontado como um possível herdeiro do espólio eleitoral de Bolsonaro.

Na postagem, França diz que Silvio Costa Filho é um "grande político, muito preparado" e que ele "ajudará na tarefa de promover a união e reconstrução que o Brasil tanto precisa".

"Saúdo o @LulaOficial por trazer p/ o Gov @tarcisiogdf e seu partido p/ nos apoiar. O BR voltou", escreveu o ministro do PSB.

Lula concluiu nesta quarta-feira (6) a primeira grande reforma ministerial do seu terceiro mandato, com um remanejamento interno para acomodar nomes indicados pelo centrão.

Além do deputado Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos, o deputado André Fufuca (PP-MA) foi anunciado para o Ministério do Esporte.

Com a criação da nova pasta das Micro e Pequenas Empresas, sobe para 38 o número de ministros da administração do petista. Ele só foi superado por Dilma Rousseff (PT), que chegou a 39 pastas no segundo mandato.

A mudança ocorre após mais de dois meses de negociação com integrantes da cúpula do Congresso. O principal objetivo foi incluir os partidos do centrão no governo e, assim, aumentar a base de apoio a Lula no Parlamento.

A decisão foi confirmada por meio de nota divulgada pela Presidência da República na noite desta quarta. A nota da Presidência não mencionou a agora ex-ministra Ana Moser nem a agradeceu pelos serviços prestados, como costuma acontecer com aliados.

Fufuca vai substituir no Esporte Ana Moser, ex-atleta olímpica, militante da área esportiva e apoiadora de primeira hora da candidatura de Lula. Das três demissões do petista no governo até o momento, duas foram mulheres: em 14 de julho, ele trocou Daniela Carneiro por Celso Sabino, no Turismo.