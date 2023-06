Lula se reunirá com papa Francisco e Emmanuel Macron no fim de junho

Diversos líderes mundiais estarão em Paris no fim do mês. Entre os presentes, marcaram presença nomes como Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, António Guterres, secretário-geral da ONU, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Olaf Scholz, entre outros.

No dia seguinte, Lula desembarcará em Paris. O mandatário brasileiro ficará em Paris nos dias 22 e 23 para participar de uma reunião de cúpula sobre um novo pacto financeiro mundial e terá um encontro bilateral com Macron.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com o papa Francisco e o presidente da França, Emmanuel Macron, no final de junho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.