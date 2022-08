Lula se reúne com políticos europeus e defende parceria para 'cuidar' da Amazônia

O presidenciável acrescentou que as pessoas sabem que a questão climática é "essencial" para a sobrevivência do planeta, mas "teimam" em não respeitar o meio ambiente.

"Se nós ganharmos as eleições, vai ficar muito claro que o Brasil precisa da União Europeia. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de parceria, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de troca de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista da participação na construção de um mundo efetivamente limpo, sem emissão de gás carbônico. E o Brasil pode ser protagonista nisso", afirmou Lula.

Manaus/AM - O candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu, nesta segunda-feira (29), com deputados do Parlamento Europeu em São Paulo.

