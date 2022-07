Lula quer discutir regras de debates antes de aceitar participação

Segundo a campanha do ex-presidente, é preciso discutir quais serão as regras do debate, condições e o formato, antes de dar ok. Lula não quer, por exemplo, ficar exposto aos ataques de candidatos com menor intenção de votos em caso de não participação de Jair Bolsonaro (PL).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.