Lula pretende anunciar hoje indicados ao STF e PGR antes de viagem

Segundo fontes no governo, Lula afirmou que pretendia fazer as indicações antes de viajar porque era preciso ter tempo de os nomes passarem por sabatina no Senado.

Neste domingo (26), um segundo aviso de intenção de nomeação chegou aos ministros do STF. Alguns ministros foram avisados que os nomes mais cotados eram de Paulo Gonet para a PGR e do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada, que pretende anunciar os nomes para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a vaga aberta no STF antes de viajar para a Arábia Saudita nesta segunda-feira (27), conforme informação da jornalista Camila Bomfim, da GloboNews.

