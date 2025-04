Lula oficializa presidente da Telebras no Ministério das Comunicações

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) confirmou nesta quinta-feira (24) a indicação do presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, para ser o novo ministro das Comunicações de seu governo.

Segundo nota divulgada pela Secom da Presidência, o petista já deu posse para o novo ministro na manhã desta quinta, em encontro no Palácio do Planalto.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a decisão foi tomada em reunião na quarta-feira (23) entre o presidente da República, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder da bancada na Câmara, Pedro Lucas (União Brasil-MA), e o próprio Siqueira Filho. Também estiveram na reunião o ex-ministro Juscelino Filho e a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais).

Siqueira Filho é uma indicação de Alcolumbre para o cargo, além de ser aliado do líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB).

Essa escolha ocorreu após Pedro Lucas ter recusado o convite de Lula, 12 dias após ele ter sido anunciado como ministro por Gleisi.

Siqueira Filho substitui Juscelino Filho (União Brasil-MA), que deixou o posto após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas.

O recuo de Pedro Lucas, 12 dias após ter sido anunciado pelo governo como novo ministro, causou constrangimento público ao governo, que ameaça rever os espaços do União Brasil na Esplanada dos Ministérios, e expôs fragilidades de base de apoio do petista. O deputado abriu mão da posição sob alegação de ser "mais útil ao governo" no cargo que ocupa hoje, de liderança do partido na Câmara.

Segundo relatos, Lula pediu, na reunião de quarta-feira, que o novo ministro toque o trabalho que vinha sendo feito nas Comunicações, inclusive com autonomia para montar a própria equipe.

Frederico de Siqueira Filho é presidente da Telebras desde maio de 2023. Graduado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco, tem mais de 25 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, sobretudo no setor privado, segundo informações de seu currículo profissional.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, Alcolumbre afirmou a Lula já na noite de terça (22) que indicaria um nome considerado de perfil técnico para o cargo, sem filiação partidária e de sua estreita relação de confiança.

Siqueira ocupou por 10 anos a diretoria de Relações Institucionais da Oi Brasil. Antes de assumir a Telebras, era diretor de Vendas Corporativas Governo na Oi, e liderava a parte comercial nas regiões Norte e Nordeste.

Vinculada ao Ministério das Comunicações, a Telebras é uma sociedade de economia mista de capital aberto. O comando da pasta estava vago desde o último dia 8, após a denúncia da PGR contra Juscelino.