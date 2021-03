Lula já foi inocentado em dois casos da Lava Jato na Justiça Federal do DF

O caso conhecido como "Quadrilhão do PT", por exemplo, ficou a cargo do juiz federal Marcus Vinício Reis Bastos, da 12ª Vara. No final de 2019, o magistrado absolveu Lula, a ex-presidente Dilma Roussef, os ex-ministros Antonio Palocci Filho e Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto da acusação de organização criminosa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.