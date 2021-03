Justiça Federal de Curitiba afirma que cumprirá decisão de Fachin

"O núcleo da Lava Jato no Gaeco do Ministério Público Federal no Paraná não atua na instância junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), portanto segue trabalhando nos casos que competem ao grupo nos processos junto à Justiça Federal no Paraná."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª Vara Federal de Curitiba afirmou em nota que "cumprirá a decisão do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF), remetendo os autos ao juízo indicado".

