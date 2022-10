Lula e Bolsonaro terão uma hora de confronto direto durante debate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro debate do 2º da eleição presidencial terá uma hora de confronto direto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O evento será realizado no domingo (16), às 20h, por Folha de S.Paulo, UOL, Band e TV Cultura.

A regras do debate foram acertadas com as campanhas dos dois candidatos e divulgadas nesta sexta-feira (14). Serão três blocos, com previsão de perguntas de jornalistas e dois momentos, de 30 minutos cada, em que os presidenciáveis poderão debater livremente.

Veja as regras do debate:

PRIMEIRO BLOCO

Cada candidato, por ordem de sorteio, tem um minuto e meio para responder a uma mesma pergunta feita por um dos mediadores do debate. Na sequência, confronto direto entre os candidatos. Cada um tem 15 minutos para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Lula abre o confronto.

SEGUNDO BLOCO

Quatro jornalistas do pool (Band, Folha, Uol e TV Cultura) fazem uma pergunta programática para cada candidato. Resposta de um minuto e meio. Os dois candidatos respondem as mesmas perguntas, em ordem definida por sorteio. Bolsonaro é o primeiro. Não há comentário ou réplica.

TERCEIRO BLOCO

Candidatos respondem uma pergunta programática feita por um jornalista do pool. Um minuto e meio para cada. Depois, novo confronto direto. Cada candidato tem 15 minutos para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Bolsonaro abre o confronto. Na sequência, Lula e Bolsonaro têm, cada, um minuto e meio para a sua despedida. O debate prevê direito de resposta, que será concedido exclusivamente em casos de ofensa moral e pessoal. Os presidenciáveis poderão solicitar ao mediador, que submeterá a avaliação ao comitê formado por dois jornalistas do pool e um advogado.

Caso seja concedida a reposta, o candidato terá um minuto de tempo no final de cada bloco.

Além do evento do pool (Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura ), TV Globo e outro grupo de empresas de comunicação -formado por SBT, CNN, Estadão/Eldorado, Portal Terra, Veja e Rádio Nova Brasil FM- reservaram datas para debates.

O da Globo será o último da eleição, marcado para o dia 28 de outubro, uma sexta-feira. A votação acontece no domingo, dia 30.

Lula afirmou que pretende ir a um ou dois debates no segundo turno. "Não sei se já estão organizando outros, mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário", disse. "Posso fazer um ou dois, mas quero ir para a rua conversar com o povo", completou.

No último domingo (2), o petista recebeu 48,4% dos votos válidos, ante 43,2% do presidente.

Após terminar o 1º turno na segunda colocação, Bolsonaro afirmou que pretende estar em todos os debates organizados. "Quero participar para convencer as pessoas sobre qual o melhor lado para elas", disse o presidente