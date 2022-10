Lula e aliados pregam contra abstenção em caminhada na região metropolitana de BH

RIBEIRÃO DAS NEVES, SP (FOHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus aliados repisaram o discurso de que é preciso diminuir o índice de abstenção de votos registrado no primeiro turno. Lula participou de caminhada neste sábado (22) em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

No primeiro turno, nacionalmente, o índice foi de 20,95% --em Minas Gerais, 22,28%. Um dos grandes desafios da campanha do petista é tentar diminuir a abstenção e conquistar votos de eleitores indecisos, que anularam ou votaram em branco.

"Procurem as pessoas que se abstiveram de votar. Precisamos convencer elas a irem votar para que a gente possa tirar um presidente desumano. A partir de amanhã é visitar casa a casa, saber se a pessoa votou ou não e pedir para as pessoas irem votar dia 30", disse Lula.

O ex-presidente também afirmou durante o trajeto que, no segundo turno, é preciso ter "1 milhão de votos de diferença" entre ele e Bolsonaro. No primeiro turno, esse número foi de cerca de 563 mil votos.

A caminhada durou cerca de uma hora. Lula acompanhou o trajeto em cima de uma caminhonete sem proteção nas laterais e no teto --um cordão com militantes do MST cercou o carro durante todo o percurso. Membros da equipe da Polícia Federal que atua na segurança de Lula desde o início oficial da campanha também caminharam ao lado do carro.

O trajeto foi embalado por jingles da campanha e pequenas falas de Lula e seus aliados. Estavam presentes nomes como a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, e a ex-ministra Marina Silva (Rede).

"Temos uma semana para tirar de casa quem não votou, para votar Lula 13", disse Simone Tebet.

"Quem conhece alguém que anulou o voto? Que votou em branco? Que votou em Ciro ou em Simone? Agora é a hora de falar com essas pessoas. Ciro está com Lula, Simone está com Lula", continuou.

Marina afirmou que até o dia 30 é preciso um "estado permanente de campanha" para mostrar a Bolsonaro "o tamanho da vitória da democracia".

A busca por reduzir a abstenção de votos também foi abordada fortemente em caminhada do petista com apoiadores em Juiz de Fora, na sexta (22).