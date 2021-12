Lula e Alckmin se encontram em jantar em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo ​Alckmin tiveram sua primeira reunião em público após uma parceria eleitoral para 2022 ter começado a ser ventilada nas últimas semanas. O esperado encontro entre os dois ocorreu durante um jantar, neste domingo (19), promovido pelo grupo de advogados Prerrogativa, que contou com 500 convidados no restaurante A Figueira Rubaiyat, em São Paulo. Alckmin tem sido cotado para compor uma chapa com o petista na disputa para a presidência nas eleições de 2022. Até agora, a articulação para que o paulista seja vice de Lula vinha ocorrendo nos bastidores. Para entusiastas da ideia, a participação de ambos no evento marca essa aproximação. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (17) mostra que, para 70% dos eleitores, a hipótese da chapa Lula-Alckmin não altera a chance de votar no petista, que lidera a corrida com 48%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo com 22%. O jantar ocorre após a saída de Alckmin do PSDB, anunciada nesta semana. A migração do ex-governador também foi vista como um avanço na direção da formação da chapa, articulada sobretudo pelo ex-governador Márcio França (PSB) e pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

