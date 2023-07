Lula diz que rejeição da política faz nascer 'titica' como Bolsonaro

A declaração animou a militância presente no evento, que levantou gritos de "inelegível" em tom de comemoração à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da semana passada. "Vocês não precisam gostar do político, mas precisam gostar de política", afirmou Lula.

