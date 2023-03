Lula diz que indicação de Zanin ao STF seria compreendida e rejeita lista tríplice para PGR

Ele disse, ainda, que não tem ressentimento dos ministros que deram votos que o levaram para a prisão. "Eu não quero ficar julgando ninguém. Depois que o povo brasileiro me perdoou e me elegeu presidente, estou querendo relativizar tudo que aconteceu comigo", disse.

"Se eu tivesse que escolher as pessoas que já escolhi, com as informações que eu tinha na época, eu as escolheria de novo", afirmou.

Neste ano, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber completarão 75 anos, idade limite para atuar no STF, e caberá a Lula escolher os dois sucessores. O chefe do Executivo disse, ainda, que existe a possibilidade de indicar um terceiro nome, caso alguém antecipe a aposentadoria.

