Lula divulga foto com apoiadores duplicados e vira alvo nas redes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, escreveu: "Eu tô achando que foi uma passeata de gêmeos!". A deputada Carla Zambelli (PL-SP) publicou um vídeo da agenda de Jair Bolsonaro (PL) em Salvador com os dizeres "Aqui não tem Photoshop!".

A foto com as pessoas duplicadas virou alvo de congressistas bolsonaristas nas redes sociais.

A equipe de Lula admitiu que a foto contém imagens repetidas, mas diz que isso ocorreu em razão de um efeito no modo de registro panorâmico do drone utilizado para fazer a foto.

