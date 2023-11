Lula cogita Flávio Dino no STF e Simone Tebet no Ministério da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consultou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada sobre a possibilidade de indicar o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a corte. Dino seria o substituto de Rosa Weber, que se aposentou em setembro. A informação é da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

No lugar de Dino, Lula gostaria de indicar a atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Porém, aliados da ministra acreditam que essa discussão vai demorar, já que Dino vai permanecer à frente do Ministério da Justiça até ser sabatinado pelo Senado.

Lula também consultou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), sobre as trocas nos ministérios. A conversa com os dois aconteceu porque o futuro ministro do STF precisa passar por sabatinas na Casa.