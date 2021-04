Lula chora ao falar em 'limpar o nome da família'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou a ponto de chorar nesta sexta-feira (16) ao participar de uma reunião virtual com a executiva do PT.

O assunto principal da conversa era a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que na quinta (15) confirmou a anulação de todas as sentenças do ex-juiz Sergio Moro contra ele.

Por 8 a 3, os magistrados afirmaram que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos contra Lula.

No encontro estavam também Dilma Rousseff, Fernando Haddad e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

De acordo com um dos presentes, Lula afirmou que lutou muito para chegar a esse momento. Afirmou que a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu por causa da pressão gerada pela Operação Lava Jato, que chegou a investigá-la, e também aos filhos do casal.

E foi às lágrimas ao dizer que a sua batalha não era apenas política, mas também pessoal, para "limpar o nome da minha família".

Na próxima semana, o STF deve decidir se a anulação das condenações impede que Moro seja julgado também por suspeição, ou seja, por ter sido parcial na condução dos processos.

O ministro Edson Fachin, que relata os processos e que primeiro deu a liminar para anular as condenações, defende que os pedidos de suspeição contra o ex-juiz perdem objeto e não devem mais ser apreciados pela 2ª Turma do tribunal —que já afirmou que Moro foi parcial no caso do tríplex do Guarujá.

A questão será submetida agora ao plenário da Corte, que dará a palavra final.