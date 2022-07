Lula chama Bolsonaro de troglodita e diz que ataques são medo de surra nas urnas

O petista também criticou o que chamou de uso eleitoral da ampliação de curto prazo do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600 até dezembro, e prometeu promover ações permanentes caso seja eleito em outubro. Ao abordar o tema, Lula se referiu ao presidente como "troglodita".

Lula esteve em Fortaleza (CE) em convenção que oficializou o deputado estadual Elmano de Freitas como candidato do PT ao Governo do Ceará.

