Amazonino promete triplicar valor do auxílio estadual

Manaus/AM - Amazonino Mendes (Cidadania), anunciou, neste sábado (30), que se for eleito Governador do Amazonas durante o pleito de 2022, irá triplicar o valor do auxílio estadual, cujo valor atualmente é de R$ 150. Amazonino oficializou a candidatura durante a convenção da Federação PSDB-Cidadania, que tem como candidato a vice-governador, o ex-deputado estadual Humberto Michelis (PSDB).

O candidato disse que o valor atualmente do auxílio estadual é muito aquém do que a população hipossuficiente merece. “Vocês estão vendo este cartãozinho (auxílio estatual) aqui? O povo está desempregado, sofrido, desesperado. Eu vou dar, no mínimo, três vezes mais o valor desse cartãozinho”, declarou Amazonino, relembro que foi o primeiro gestor a criar no Amazonas um benefício financeiro, chamado Direito à Vida, em governos anteriores.

Amazonino disse que decidiu ser candidato e tentar o quinto mandato como governador para cuidar do povo, a quem sempre dedicou a sua vida, em gestões passadas. De acordo com Amazonino, a sua candidatura vai colocar o Amazonas em novo caminho, de projetos que beneficiem diretamente a população amazonense.