Lula celebra chegada de 2023 em jantar para 70 convidados

Depois irão ao Congresso onde será realizada uma sessão solene de posse, às 15h. Uma hora depois, Lula deve sair do Senado e ir até a área externa do Palácio do Planalto, onde terá início a cerimônia de honras militares e entrega da faixa presidencial na rampa da sede do Executivo.

O petista e Geraldo Alckmin (PSB) devem chegar às 14h20 na Catedral de Brasília, com as esposas Janja e Lu Alckmin.

A fisioterapeuta de Lula, as famílias dos seguranças e demais assessores estavam entre os convidados. Três velhos amigos de Janja também participaram do jantar.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu cerca de 70 convidados na noite de Réveillon em Brasília. Além da numerosa família do petista, que toma posse como presidente neste domingo (1º), o jantar contou com a presença de colaboradores diretos e um grupo restrito de amigos.

