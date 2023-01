Aras cria polícia do MP para fortalecer Gaecos e presença na Amazônia

O objetivo é tornar o Ministério Público Federal menos dependente da atuação de outros forças, como as polícias militares e a Federal. Irá reforçar o trabalho dos Gaecos (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que substituíram as antigas forças-tarefas, incrementando a atuação em operações.

Ela disciplina a atuação dos servidores que já exercem funções de segurança institucional, mas que não têm poder de polícia. Cria um grupo a exemplo da polícia legislativa no do Senado e da Câmara dos Deputados.

