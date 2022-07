Lula bate Bolsonaro como segunda opção de eleitores de Ciro, Tebet e Janones

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No momento em que busca alianças para alcançar uma vitória no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a preferência como segunda opção de voto entre eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) mostra Lula com 47% das intenções de voto contra 29% do seu principal oponente, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula tem 52% das intenções de votos válidos, o que o faria ganhar a eleição que ocorrerá em 2 de outubro no primeiro turno se o pleito fosse hoje. Para liquidar a fatura já na primeira etapa da votação, o petista tem buscado novos aliados, como Janones e Luciano Bivar (União Brasil).

Os eleitores de Janones declaram que, se não votarem no candidato do Avante, 37% têm Lula como segunda opção. Outros 23% migrariam para Bolsonaro e 4% iriam para Ciro. Janones tem 1% de intenções de votos.

Entre os eleitores de Ciro, que está em terceiro lugar com 8%, 36% consideram Lula como segunda opção. Já 17% migrariam para Bolsonaro; 7% para Vera Lúcia (PSTU) e 4% para Tebet.

Os eleitores de Tebet, que chegou a 2% de intenção de votos, se não votarem na emedebista, mudariam para Lula (33%), Ciro (27%) ou Vera Lúcia (4%) —ninguém (0%) escolheu Bolsonaro.

A vantagem de Lula na pesquisa e os movimentos de seus aliados em busca de novos apoios têm pressionado esses candidatos que figuram espremidos na chamada terceira via. E, como mostra o Datafolha, o petista seria o principal beneficiado em caso de desistência de qualquer um dos três.

Nesta semana, por exemplo, a ala lulista do MDB tentou adiar, por meio de ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a convenção que confirmou a candidatura de Tebet. O TSE negou o pedido, e Tebet foi chancelada na quarta-feira (27) apesar do boicote de estados aliados ao PT, que não votaram.

Lula também pediu publicamente para conversar com Janones em busca de uma aliança já no primeiro turno. O petista respondeu, no Twitter, a um texto em que Janones afirma querer ser presidente para combater a fome, mudar a vida das pessoas e defender a democracia, que ele vê correndo risco hoje.

"Fico feliz. Essa também é a causa que me motiva na política, estamos juntos nisso. Vamos conversar", escreveu o ex-presidente.

Janones respondeu nesta sexta (29). "Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula."

"Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar", escreveu Lula.

Como mostrou a Folha, Lula também articula a saída de Luciano Bivar (União Brasil) da disputa pelo Palácio do Planalto numa negociação que envolve a disputa à reeleição do deputado em Pernambuco.

Segundo Bivar relatou a aliados, Lula sinalizou que poderia apoiá-lo na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados em 2023, caso vença a eleição, em troca do apoio da União Brasil no primeiro turno.

Bivar não pontuou na pesquisa Datafolha, mas a União Brasil é o partido com maior tempo de TV e rádio e maior fundo eleitoral.

O levantamento mostra, contudo, que Ciro é a principal segunda opção de voto para a maioria dos eleitores no geral.

Quando perguntados em quem votariam caso não votassem em seu candidato já escolhido, a maior parte dos entrevistados, 24%, respondeu Ciro.

Lula fica em segundo, com 19%, seguido de Bolsonaro (14%), Vera Lúicia (5%), Tebet (5%) e Janones (4%).

Ciro lidera como segunda opção de voto entre eleitores de Lula e entre eleitores de Bolsonaro. No caso dos lulistas, na hipótese de não votarem em Lula, eles escolhem: 39% Ciro, 19% Bolsonaro e 7% Janones.

Os eleitores de Bolsonaro, se não votarem no presidente, migram para: 28% Ciro, 25% Lula, 5% Janones e 4% Tebet.

O Datafolha mostrou, porém, que o voto do eleitor está bastante consolidado –apenas 28% admitem que podem trocar de candidato, enquanto 71% dizem estar totalmente decididos a votar em quem já escolheram.

Os eleitores de Lula e de Bolsonaro são os mais convictos –79% declaram estar totalmente decididos.

Já eleitores de Ciro, Tebet e Janones ainda podem mudar de voto em sua maioria. Entre os ciristas, 65% admitem trocar de candidato e 34% estão decididos.

Para Tebet, 59% podem mudar e 39% estão decididos. Em relação a Janones, 61% podem mudar e 39% estão decididos.

A pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do país entre quarta e quinta. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.