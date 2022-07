Ex-membros da gestão Doria trabalharão em programa de governo de Tebet

Soares ocupou o cargo de secretário de Educação do governo de São Paulo durante a gestão João Doria (PSDB) até abril, quando deixou o posto para lançar candidatura a deputado federal. Na gestão, trabalhou com Gabbardo, que foi coordenador-executivo do Comitê Científico do estado.

O médico João Gabbardo, secretário-executivo do Ministério da Saúde durante a pandemia, colaborará com o programa em sua área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.