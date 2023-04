Lula avalia recuar de taxação da Shein, Shopee e AliExpress após polêmica

A jornalista conversou com um ministro que participou da reunião. Ele contou que Lula não quer retirar a isenção dos produtos de até 50 dólares, mas sim aplicar a fiscalização, e o presidente ainda salientou que a Shein e outras empresas são as que estão burlando a tributação se passando por pessoa física e não Shopee e Aliexpress.

Segundo Sadi, uma sugestão para reduzir o impacto negativo da medida, seria suspender a decisão de retirar a isenção, mas ampliar as ações de fiscalização contra as varejistas asiáticas que se passam por pessoa física.

Após repercussão negativa da ideia da Receita Federal de permitir a taxação na compra de produtos internacionais de varejistas asiáticos, como Shein, Shopee e AliExpress, o presidente Lula (PT) está pressionando o Ministério da Fazenda para recusar e encontrar uma nova solução. De acordo com informação da jornalista Andréia Sadi, do G1, o presidente está preocupado com a repercussão negativa da medida, que gerou polêmica nas redes sociais.

