Lu Alckmin, esposa de Geraldo, se filia ao PSB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A esposa de Geraldo Alckmin (PSB), Maria Lúcia Alckmin, mais conhecida como Lu, filiou-se ao PSB. Geraldo deverá ser o vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República.

Márcio França (PSB), pré-candidato ao Governo de São Paulo, diz ao Painel que se trata de um primeiro passo e que não há ainda definição sobre o lançamento de uma candidatura de Lu, que é casada com o ex-governador há mais de 40 anos.

"Filiamos hoje a melhor parte da família, como disse o Alckmin. Ela exercerá uma tarefa surpreendente e sensacional nas eleições", afirma França.

França brinca que uma chapa com sua esposa, Lúcia França, filiada ao PSB, seria boa ideia.

"Chapa Lulu, Lu Alckmin e Lúcia França. Mulheres no poder", conclui.

Em entrevista ao UOL em dezembro, Lu comentou a aproximação de Geraldo e Lula.

"As coisas acontecem de acordo com as circunstâncias. Se o Geraldo for alguma coisa, se for governador, se for candidato a vice do Lula, como se lê nos jornais, estou com ele de qualquer forma. Como sempre estive", disse.