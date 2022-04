Alvo de Bolsonaro, prefeito de Araraquara será coordenador do plano de governo de Haddad

Os presentes discutiram a importância de não gerar tensão na relação com o ex-governador, liderança de partido que deverá estar com o PT nacionalmente. A avaliação é a de que, cedo ou tarde, o impasse se resolverá e ele poderá se tornar um aliado da campanha. Geraldo Alckmin, provável vice de Lula (PT), filiou-se ao PSB.

No primeiro encontro da coordenação da campanha, um dos temas discutidos foi a relação com PSB e Márcio França, que tem dito que pretende manter a candidatura ao Governo de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), será o coordenador do plano de governo da campanha de Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo. A primeira reunião do grupo de campanha aconteceu na quinta-feira (31).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.