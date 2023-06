Liderança de Bolsonaro perdura, diz Tarcísio após decisão do TSE

"A liderança do presidente @jairbolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente", escreveu Tarcísio.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio se manifestou em redes sociais após o encerramento do julgamento da corte eleitoral, que, por 5 a 2, decidiu pela inelegibilidade do ex-presidente até 2030.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.