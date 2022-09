Liberdade e futuro estão em jogo, diz Bolsonaro antes seguir ao desfile do 7 de Setembro

Disse que sua chegada ao poder fez ressurgir o patriotismo e o orgulho de vestir roupas com as cores da bandeira.

"Então o povo brasileiro que hoje está indo as ruas pra festejar 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. O que está em jogo é a nossa liberdade e o nosso futuro. A população sabe que ela é aquela que dá o norte para nossas decisões. Todos do Brasil, compareçam às ruas. Dá tempo ainda, de verde e amarelo, a cor da nossa bandeira, para festejar e comemorar a terra onde vivemos, uma terra prometida, que na verdade é um grande paraíso", afirmou o presidente.

