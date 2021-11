Laerte e colunista da Folha são agraciadas no Prêmio Comunique-se de 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo teve duas agraciadas no Prêmio Comunique-se de 2021, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (16) em São Paulo.

A cartunista Laerte Coutinho foi a principal homenageada do evento, no mesmo ano em que completou 70 anos e permaneceu internada por complicações da Covid.

Na área de cultura, a editora da coluna 'Zapping', Cristina Padiglione, foi premiada na categoria mídia escrita. A coluna é publicada no F5 e no Agora, jornal do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo.

Cinco jornalistas da Folha estavam entre os finalistas. Eles haviam sido indicados para premiação nas categorias Cultura, Digital, Esportes, Nacional e Repórter.

A lista dos vencedores em todas as categorias pode ser conferida no site do prêmio.

O colunista Reinaldo Azevedo foi um dos finalistas na categoria Digital - Influenciador Digital. Ele conta com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter.

Outro jornalista da Folha de S.Paulo na lista de finalistas do Prêmio Comunique-se de 2021 foi Paulo Vinicius Coelho, o PVC. O colunista ficou entre os três indicados na categoria Esportes - Mídia Escrita.

Já a colunista Mônica Bergamo, que integra a galeria "Mestres do Jornalismo" criada pela premiação, voltou a disputar o prêmio. Ela foi finalista na categoria Nacional - Mídia Escrita.

A repórter especial da Folha Patrícia Campos Mello concorreu como finalista do prêmio Repórter - Mídia Escrita.