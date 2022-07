Kassab busca descolar Bolsonaro de seu apoio a Tarcísio em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, justificou o apoio ao pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) por ele "ser honesto" e "o melhor para São Paulo" e desconversou sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro (PL), patrocinador do pleito do ex-ministro, estar frequentemente colocando em xeque o processo eleitoral.

"São Paulo merece o Tarcísio", disse Kassab a jornalistas durante o evento no qual a aliança entre PSD e Tarcísio foi oficializada. O evento ocorreu na sede do PSD paulista, no centro de São Paulo.

Questionado sobre os flertes antidemocráticos de Bolsonaro, o ex-prefeito de São Paulo justificou que o apoio se dá no plano estadual e que questões nacionais ficam para o plano nacional.

Antes, ao discursar no evento, Kassab afirmou que o elo é um momento muito importante para o PSD. "Representa uma contribuição muito grande ao estado de São Paulo. Vai oferecer o que há de melhor."

A cerimônia também oficializou Felício Ramuth (PSD) como vice na chapa de Tarcísio. Ex-prefeito de São José dos Campos, Ramuth também celebrou o apoio do seu partido à chapa, mas disse que essa aliança entre PSD e os demais partidos da coligação é feita "sem qualquer compromisso com o futuro".

"É programática e pragmática. Vamos conseguir construir um plano de governo juntos para que a gente consiga transformar o estado de SP", disse.

Os detalhes do acordo foram fechados em um em encontro de Kassab com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Kassab também conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com Gilberto Nascimento (PSC), além do próprio Tarcísio.

Kassab foi cogitado pelo ex-governador Márcio França a ocupar a suplência de sua chapa ao Senado. Mas descartou a hipótese. Aos aliados o ex-prefeito alegou que a opção por Tarcísio é fruto de uma consulta aos dirigentes partidários.