Sem França, Haddad lidera em SP, mostra pesquisa Quaest; Garcia sobe e empata com Tarcísio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa da Quaest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quinta-feira (7), aponta o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) na liderança da disputa pelo governo do estado de São Paulo no cenário estimulado —quando os entrevistados recebem uma lista prévia de pré-candidatos. O petista oscilou negativamente em um ponto, de 39% para 38%, na comparação com o mesmo cenário testado em pesquisa divulgada em maio.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) flutuou positivamente, de 14% para 15%, enquanto o governador Rodrigo Garcia (PSDB) cresceu de 9% para 14%. Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Os entrevistados que declararam voto branco, nulo ou que não pretendem votar somaram 23%, e os indecisos foram 10%.

Esse cenário testado não tem o nome do ex-governador Márcio França (PSB), que, segundo a Folha de S.Paulo, avisou a aliados que vai disputar vaga no Senado. Na sondagem também não consta o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), que será o vice de Tarcísio —a informação foi confirmada ao UOL pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Neste cenário, Haddad tem mais intenção de votos (38%) do que a soma dos adversários (Tarcísio e Garcia - 29%), o que indicaria que a eleição poderia ser definida no primeiro turno com a eleição do petista. O cenário testado, porém, tem apenas três candidatos, o que não deve ocorrer já que são esperados mais nomes na disputa. Além disso, os entrevistados que declararam voto branco, nulo, que não pretendem votar e os indecisos somam 33%, um percentual alto.

Veja os números a seguir:

Cenário sem Márcio França e Felício Ramuth

Fernando Haddad (PT): 38%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%

Rodrigo Garcia (PSDB): 14%

Branco/nulo/não pretende votar: 23%

Indecisos: 10%

Outros cenários testados

A Quaest testou mais dois cenários para o primeiro turno. Em um deles, com dez pré-candidatos, constam os nomes de Márcio França e Felício Ramuth; no outro, o ex-prefeito de São José dos Campos foi mantido entre as opções.

Veja os números a seguir:

Cenário com França e Ramuth

Fernando Haddad (PT): 29%

Márcio França (PSB): 18%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 12%

Rodrigo Garcia (PSDB): 8%

Felício Ramuth (PSD): 1%

Vinícius Poit (Novo): 1%

Gabriel Colombo (PCB): 1%

Abraham Weintraub (PMB): 1%

Elviz Cezar (PDT): 1%

Altino Junior (PSTU): 0%

Branco/nulo/não pretende votar: 17%

Indecisos: 11%

Cenário sem França, mas com Ramuth

Fernando Haddad (PT): 35%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%

Rodrigo Garcia (PSDB): 12%

Felício Ramuth (PSD): 2%

Vinícius Poit (Novo): 2%

Branco/nulo/não pretende votar: 24%

Indecisos: 12%

O levantamento ouviu 1.640 pessoas pessoalmente, entre os dias 1º e 4 de julho. O índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números SP-05318/2022 e BR-03964/2022 e teve o custo de R$ 141.300.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de pré-candidatos, Tarcísio de Freitas ficou com 7% das intenções de voto. Haddad registrou 5%, e França, 2%.

Considerando a margem de erro, o ex-prefeito de São Paulo, apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empata tecnicamente com o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL).

França, por sua vez, empata com Haddad, mas não com Tarcísio.

Veja o resultado a seguir:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 7%

Fernando Haddad (PT): 5%

Márcio França (PSB): 2%

Outros: 3%

Branco/nulo/não pretende votar: 2%

Indecisos: 81%

SEGUNDO TURNO

A pesquisa Genial/Quaest fez seis sondagens para o segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. Haddad vence Tarcísio e Garcia e empata na margem de erro com França.

França ganha de Garcia e de Tarcísio, e esses dois empatam na margem de erro.

Veja os números a seguir:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 38%

Márcio França (PSB): 36%

Branco/nulo/não pretende votar: 19%

Indecisos: 7%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 28%

Branco/nulo/não pretende votar: 21%

Indecisos: 8%

Cenário 3

Fernando Haddad (PT): 42%

Rodrigo Garcia (PSDB): 27%

Branco/nulo/não pretende votar: 23%

Indecisos: 7%

Cenário 4

Márcio França (PSB): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 24%

Branco/nulo/não pretende votar: 22%

Indecisos: 10%

Cenário 5

Márcio França (PSB): 43%

Rodrigo Garcia (PSDB): 22%

Branco/nulo/não pretende votar: 24%

Indecisos: 11%

Cenário 6

Rodrigo Garcia (PSDB): 28%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 25%

Branco/nulo/não pretende votar: 33%

Indecisos: 14%

SOBRE O INSTITUTO

O Quaest é um instituto de pesquisas com sede em Belo Horizonte. Até 2020, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a empresa realizava pesquisas eleitorais só em Minas Gerais. Hoje, faz levantamentos sobre intenções de voto para presidente. O instituto tem uma parceria com a Genial Investimentos, a qual financia levantamentos sobre a corrida presidencial de 2022. As pesquisas são realizadas com entrevistas presenciais.