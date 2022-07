Justiça tranca inquérito sobre possível fraude eleitoral de casal Moro

A argumentação foi aceita pelo juiz Marcio Kayatt, que concedeu liminar até o julgamento do mérito. Segundo ele, "as razões invocadas sugerem, ao menos em um exame superficial, que o requerimento de transferência eleitoral não se deu por meio de um expediente ardil (dolo genérico), residindo, neste ponto, a plausibilidade do direito invocado".

Sergio e Rosângela pediram o trancamento do inquérito, que foi rejeitado pela Quinta Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo.

Além da questão eleitoral, foi aberto um procedimento policial a partir de denúncia da empresária Roberta Moreira Luchsinger. Ela afirmou que a mudança de domicílio eleitoral do casal teria se dado mediante possível fraude e informação falsa no cadastro eleitoral.

No mês passado, a transferência do ex-juiz foi negada pela Justiça Eleitoral, e ele disputará o Senado pelo Paraná. Já a de sua mulher foi aceita, e ela tentará mandato de deputada federal por São Paulo. Ambos são filiados ao União Brasil.

