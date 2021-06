Justiça tranca ação contra Boulos no caso do tríplex do Guarujá

Em abril de 2018, integrantes do MTST entraram no apartamento para protestar contra a condenação de Lula. Eles diziam ironicamente que, se o imóvel pertencia ao petista, poderiam entrar lá quando quisessem, já que eram próximos do petista.

O defensor de Boulos afirmava também que não havia "o mínimo" indício de participação do coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Lula chegou a ser condenado por causa do tríplex, mas a sentença foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou que o então juiz Sergio Moro foi parcial na condução do processo contra ele.

O advogado entrou com pedido de habeas corpus na 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. E obteve vitória.

